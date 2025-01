Sängerin Pink hat in der Vergangenheit über ihre Eheprobleme gesprochen, jetzt schreibt sie an ihrem Jahrestag auf Instagram über ihre "düstere und süße" Ehe mit Carey Hart.

Zum 19. Hochzeitstag mit ihrem Ehemann Carey Hart (49) macht Sängerin Pink (45) zum wiederholten Mal das Geständnis, dass es nicht immer leicht in ihrer Beziehung war. "Du hast mich geliebt, gehasst und mich wieder geliebt", postet sie anlässlich ihres Jubiläums auf Instagram.

Zu einem innigen Foto vor einem verschneiten Wald mit Skibrillen auf dem Kopf verfasst sie emotionale Worte an den Vater ihrer zwei Kinder, Tochter Willow (13) und Sohn Jameson (8): "Vor 19 Jahren haben wir beide an einem Strand in Costa Rica eine Chance ergriffen, von der wir nicht wussten, ob wir überhaupt an sie glauben würden. Ich bin so froh, dass wir es getan haben."

Die Musikerin fährt fort: "Ich bin schon länger bei dir als nicht. Du bist meine einzige Konstante gewesen. Du hast mich geliebt, mich gehasst und mich wieder geliebt. Ich liebe unsere Geschichte, egal, was geschrieben wird. Sie ist düster und süß." Sie beendet den Beitrag mit einem Dank an Hart dafür, dass er all die Jahre an ihrer Seite war: "Ich liebe dich für immer."

Carey Hart revanchiert sich mit einem eigenen Post

Der Motocross-Fahrer antwortet darauf mit einem eigenen Tribut-Post: "Heute 19 Jahre verheiratet mit dieser erstaunlichen Frau." Neben einem Foto, auf dem sich die beiden umarmen, teilt er seine Gefühle: "Seit mehr als 20 Jahren sind wir um die Welt gereist, haben eine Familie gegründet und unglaubliche Erinnerungen und ein gemeinsames Leben geschaffen. Nicht schlecht für ein paar Kinder, von denen man nicht erwartete, dass sie es zu etwas bringen würden. Du bist wie ein guter Wein, und ich liebe dich."

Eine holprige Ehe für Pink und Carey Hart

2003 und 2008 hatte sich das Paar kurzzeitig getrennt. Die beiden sagten später, dass sie in der Lage waren, ihre Beziehung dank einer Paartherapie zu retten, die ihnen geholfen habe, ihre Kommunikation miteinander zu verbessern. Erst letztes Jahr betonte Pink auf Instagram, dass das Paar, das sich 2001 kennenlernte, es fast nicht bis zu seinem 18. Hochzeitstag geschafft hätte.