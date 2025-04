König Charles (76) wird sich in dieser Woche wieder bei öffentlichen Terminen zeigen. Vergangene Woche musste der britische Monarch für kurze Zeit ins Krankenhaus und Auftritte absagen. Der Grund waren "vorübergehende Nebenwirkungen" seiner Krebsbehandlung.

Der König erholte sich der BBC zufolge über das Wochenende auf seinem Landsitz Highgrove in Gloucestershire und wird in den kommenden Tagen wieder offizielle Aufgaben wahrnehmen. Dazu gehört laut dem Bericht seine regelmäßige Audienz mit dem Premierminister Keir Starmer (62) und ein Termin auf Schloss Windsor.

Nach seinem Krankenhausaufenthalt am vergangenen Donnerstag hatte das Königshaus einen Besuch von Charles in Birmingham verschoben. Im Anschluss an die Untersuchungen in der Klinik habe Charles in seiner Londoner Residenz Clarence House aber weiter gearbeitet, hieß es aus dem Palast.

Italien-Reise mit Königin Camilla steht an

Die Italien-Reise des 76-Jährigen in der kommenden Woche soll ebenfalls wie geplant stattfinden. König Charles will gemeinsam mit seiner Ehefrau, Königin Camilla (77), vom 7. bis 10. April in das südeuropäische Land reisen. Ein ursprünglich geplanter Besuch bei Papst Franziskus (88) im Vatikan musste wegen der Erkrankung des Pontifex allerdings verschoben werden. Der Papst war unter anderem wegen einer Lungenentzündung für mehrere Wochen im Krankenhaus.

Während der Reise soll König Charles aber den italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella (83) sowie Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (48) treffen. Ein Staatsbankett im Palazzo Quirinale in Rom soll es für Charles und Camilla ebenfalls geben.

Charles wird seit über einem Jahr behandelt

Der Buckingham-Palast hatte Anfang Februar vergangenen Jahres die Krebsdiagnose von König Charles öffentlich gemacht. An welcher Art von Krebs der Monarch leidet, wurde indes nie bekannt gegeben. Im April 2024 kehrte er nach einer Behandlungs- und Erholungsphase zu seinen royalen Verpflichtungen zurück. Die Krebsbehandlung dauert allerdings nach wie vor an.