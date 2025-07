Er hat mehrere Optionen: Luke Evans möchte in den nächsten fünf Jahren Vater werden

Hollywoodstar Luke Evans (46) träumt nach seinen beruflichen Erfolgen in Filmhits wie "Der Hobbit" und "Fast & Furious" auch privat von einer großen Rolle: Wie "People" berichtet, möchte er mit seinem Partner Fran Tomas eine Familie gründen. Und das auf jeden Fall in näherer Zukunft.

Sein Fünf-Jahres-Plan

"Ich möchte unbedingt Kinder haben und hoffe, dass ich in den nächsten fünf Jahren dazu komme, sei es durch Adoption oder Leihmutterschaft", zitiert das US-Magazin den Schauspieler aus dessen Memoiren "Boy from the Valleys: My Unexpected Journey". Er habe zwar immer gedacht, er würde "ein junger Vater" sein, doch bisher sei er nicht bereit gewesen, die Vaterrolle zu übernehmen. "Mir ist jetzt klar geworden, dass ich erst einmal meinen eigenen Weg finden und meinen eigenen Weg gehen muss, bevor ich einen Gang zurückschalten und mein Leben ändern kann, um mich auf meine Kinder zu konzentrieren."

Zunächst entschloss sich das Paar, gemeinsam einen Hund anzuschaffen. Dies habe sich "wie der erste Schritt" angefühlt, "um unserer Beziehung neues Leben einzuhauchen". Auf seinem Instagram-Account gibt der Actionstar seit Januar immer wieder Einblicke in den neuen Alltag mit Hündin Lala, bei der es sich anscheinend um einen Zwergdackel handelt.

"Er ist definitiv das Beste an mir"

Der britische Schauspieler machte seine Beziehung mit dem spanischen Grafikdesigner im Jahr 2022 öffentlich. 2024 sagte Evans im "Out"-Magazin, die beiden würden "ein gemeinsames Leben aufbauen". Er lobte seinen Partner dafür, dass er ihn in "dieser seltsamen Welt, in der ich lebe" - womit er seine Karriere in Hollywood meinte - "geerdet" und "ruhig" halte. Weiter schwärmte Luke Evans über Fran Tomas: "Er ist ein großartiger Mensch. Er ist definitiv das Beste an mir. Er ist freundlich, ruhig. Er ist glücklich. Er ist positiv. Er ist ein harter Arbeiter. Er macht mich buchstäblich zu einem besseren Menschen."