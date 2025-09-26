Er hat jahrelang hart dafür gearbeitet: Pete Davidson nimmt The Last of Us-Star Pedro Pascal in Schutz

Comedian Pete Davidson setzt sich für den "The Last of Us"-Star Pedro Pascal ein. In einer Episode des Podcasts "This Past Weekend" unterhielt er sich mit Moderator Theo Von über den neuesten Trend in Hollywood, bei dem Stars zunächst gefeiert und anschließend runtergemacht werden.
Comedian Pete Davidson (31) nimmt Pedro Pascal (50) vor Kritikern in Schutz. Das "People"-Magazin berichtet darüber, wie Davidson in einer Folge des Podcasts "This Past Weekend" mit Moderator Theo Von über das Leben im Rampenlicht sprach. Von gab zu, dass ihm einige Aspekte des Hollywood-Ruhms beängstigend erscheinen. Er nannte den Kreislauf, bei dem Prominente zunächst gefeiert und anschließend verurteilt werden, als Beispiel.