Er hat jahrelang hart dafür gearbeitet: Pete Davidson nimmt The Last of Us-Star Pedro Pascal in Schutz

Comedian Pete Davidson setzt sich für den "The Last of Us"-Star Pedro Pascal ein. In einer Episode des Podcasts "This Past Weekend" unterhielt er sich mit Moderator Theo Von über den neuesten Trend in Hollywood, bei dem Stars zunächst gefeiert und anschließend runtergemacht werden.

Comedian Pete Davidson (31) nimmt Pedro Pascal (50) vor Kritikern in Schutz. Das "People"-Magazin berichtet darüber, wie Davidson in einer Folge des Podcasts "This Past Weekend" mit Moderator Theo Von über das Leben im Rampenlicht sprach. Von gab zu, dass ihm einige Aspekte des Hollywood-Ruhms beängstigend erscheinen. Er nannte den Kreislauf, bei dem Prominente zunächst gefeiert und anschließend verurteilt werden, als Beispiel.

Davidson stimmte ihm zu: "Sie können es kaum abwarten, oder?" Er führte Pascal als das jüngste Beispiel an, der diesem Trend zum Opfer gefallen sei. "Vor zwei Jahren hatte er den Ruf eines fleißigen, großartigen Schauspielers", sagte Davidson über Pascal. "Alle sagten: 'Er hat so hart gearbeitet und war ein erfolgloser Schauspieler.'" Er ergänzte, dass Pascal jetzt "verdammt erfolgreich" und in vielen Filmen zu sehen sei. "Jetzt sagen alle: 'Verschwinde, Mann.'"

"Er hat 30 Jahre lang für diesen Moment gearbeitet"

Der Komiker fügte hinzu: "Man muss jemandem Zeit geben, sich an diesen Erfolg zu gewöhnen. Er hat 30 Jahre lang hart dafür gearbeitet." Davidson sagte weiterhin, Pascal sei bei weitem nicht der Einzige, der von diesem Trend betroffen sei. Die sozialen Medien würden "als nächstes Walton Goggins ins Visier nehmen". Das werde innerhalb weniger Monate passieren, erklärte der Comedian.

Davidsons Aussagen kommen wenige Tage, nachdem Pascal im Trailer zum neuen Star-Wars-Film "The Mandalorian and Grogu" (2026) zu sehen war. Der Schauspieler kehrt als titelgebender Kopfgeldjäger zurück, zum Cast gehören auch Sigourney Weaver (75), Jeremy Allen White (34) und Jonathan Coyne (67).

Drei Filme in 2025

Pascal feierte 2014 seinen Durchbruch mit der Rolle des Oberyn Martell in "Game of Thrones". Anschließend übernahm er eine der Hauptrollen in der Netflix-Serie "Narcos" (2015). Parallel dazu spielte er immer wieder Nebenrollen in Filmen, bevor er dieses Jahr als Hauptdarsteller durchstartete.

Er übernahm die Rolle des Reed Richards in Marvels "Fantastic Four". In der Liebeskomödie "Was ist Liebe wert - Materialists" stand er gemeinsam mit Dakota Johnson (35) und Chris Evans (44) vor der Kamera. Außerdem war er in "Eddington" zu sehen. Für seine Darstellung des Joel Miller in der Serie "The Last of Us" (2023) erhielt Pascal einen SAG Award.