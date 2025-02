1 Sean "Diddy" Combs sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Foto: imago/ZUMA Press Wire / Javier Rojas

Sean "Diddy" Combs wurde aus der Untersuchungshaft angeblich kurzzeitig in ein Krankenhaus gebracht. Der Rapper klagte über Knieprobleme.











Link kopiert



Der inhaftierte Ex-Musikmogul Sean "Diddy" Combs (55) ist vergangene Woche angeblich kurzzeitig in einem Krankenhaus behandelt worden. Wie "Page Six", die Promiseite der "New York Post", berichtet, wurde der Rapper aus dem Metropolitan Detention Center in Brooklyn in eine örtliche Klinik gebracht.