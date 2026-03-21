Nun also doch: Nachdem Justin Timberlake verhindern wollte, dass die Aufnahmen der Polizei-Bodycam von seiner Festnahme im Juni 2024 an die Öffentlichkeit gelangen, ist das Material am Freitag herausgegeben worden - allerdings mit geschwärzten Passagen.
Lange hatte sich Justin Timberlake (45) gegen die Veröffentlichung von Polizei-Bodycam-Aufnahmen bei seiner Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer gewehrt. Am Freitag einigte sich der Sänger nun laut "TMZ" mit der Polizei von Sag Harbor Village darauf, dass eine geschwärzte Version herausgegeben werden darf, die "keine unberechtigte Verletzung der Privatsphäre darstellt".