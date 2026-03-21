Nun also doch: Nachdem Justin Timberlake verhindern wollte, dass die Aufnahmen der Polizei-Bodycam von seiner Festnahme im Juni 2024 an die Öffentlichkeit gelangen, ist das Material am Freitag herausgegeben worden - allerdings mit geschwärzten Passagen.

Lange hatte sich Justin Timberlake (45) gegen die Veröffentlichung von Polizei-Bodycam-Aufnahmen bei seiner Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer gewehrt. Am Freitag einigte sich der Sänger nun laut "TMZ" mit der Polizei von Sag Harbor Village darauf, dass eine geschwärzte Version herausgegeben werden darf, die "keine unberechtigte Verletzung der Privatsphäre darstellt".

"Ich bin Justin Timberlake" Die Aufnahmen zeigen den Sänger bei der Verkehrskontrolle im Juni 2024. "Leute, ich fahre nur mit meinen Freunden nach Hause", erklärt er den Polizisten. Er sei in einem Mietwagen unterwegs. "Ja, ich bin auf Tournee ... Ich bin auf Welttournee. Es ist schwer zu erklären ... ähm ... ich bin Justin Timberlake." Ein Beamter fragt dann den Sänger nach seinem Führerschein und den Fahrzeugpapieren, und fordert ihn auf, das Fahrzeug zu verlassen, um sicherzustellen, dass er "fahrtauglich" sei. Nach einer Reihe von Nüchternheitstests sagt Timberlake: "Das sind echt harte Tests." Als ein Polizist ihn mit einer Taschenlampe in die Augen leuchtet, bekennt er: "Mein Herz rast."

Mit ihm Auto saßen die Designerin Estee Stanley und ihr Ehemann Bryan Furst. In dem Video bietet Stanley an, das Lenkrad zu übernehmen, nachdem der Polizist Bedenken hinsichtlich Timberlake geäußert hat. Der Polizist erklärt, dieser sei bereits am Steuer gewesen und man wolle "sicherstellen", dass er "nicht unter Alkoholeinfluss" stehe. Kurz darauf werden Timberlake Handschellen angelegt, ein Beamter erklärt: "An diesem Punkt kommt er mit uns."

Als Stanley wissen will, warum, antwortet der Polizist: "Er ist betrunken gefahren. Er hat alle Tests nicht bestanden." Die Polizei nimmt den Sänger mit auf die Wache - daran ändert auch der Hinweis von Stanley auf seine Hits "Bye Bye Bye" und "SexyBack" nichts.

Angst vor Imageschaden

Timberlake hatte zuvor rechtliche Schritte eingeleitet, um die Körperkamera-Aufnahmen unter Verschluss zu halten. Noch am 2. März reichte der Sänger beim Obersten Gerichtshof des Suffolk County eine Petition ein, in der er argumentierte, die Veröffentlichung würde seine Privatsphäre verletzen und seinem persönlichen und beruflichen Ruf "schweren und irreparablen Schaden zufügen".

Der Popstar war am 18. Juni 2024 nach Verlassen des "American Hotels" in Sag Harbor, New York, festgenommen worden. Ihm wurden zunächst Trunkenheit am Steuer, das Überfahren eines Stoppschilds und das Verlassen der Fahrspur vorgeworfen. Der Sänger bekannte sich am 13. Juli 2024 im Rahmen eines Deals schuldig, unter Alkoholeinfluss mit dem Auto gefahren zu sein, wofür es eine geringere Strafe als für Trunkenheit am Steuer gibt. Ein Richter verurteilte den Musiker zu 25 Stunden gemeinnütziger Arbeit und einer Geldstrafe von 500 US-Dollar. Zusätzlich durfte Timberlake 90 Tage lang kein Auto im Bundesstaat New York fahren.