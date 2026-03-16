Sein Name steht bis heute für große Unterhaltung, unverwechselbaren Humor und einen Glanz, wie ihn nur wenige Stars seiner Ära verkörperten. Am 16. März hätte Jerry Lewis seinen 100. Geburtstag gefeiert.
Wie tickt einer, der sich selbst ganz bewusst zum Deppen macht? Immer und überall. Bei dem die Tölpelei zum Lebensinhalt wird? Der für sein Leben gern den Trottel spielt? Jerry Lewis (1926-2017) hatte damit überhaupt kein Problem. "Ich war sehr erfolgreich damit, ein totaler Idiot zu sein", erklärte er einmal selbst.