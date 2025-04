Er gewann selbst schon mehrfach: Neue Aufgabe für den Bergdoktor: Hans Sigl moderiert Romy-Verleihung

1 Hans Sigl moderiert mit Mirjam Weichselbraun die Romy-Gala. Foto: Roman Zach-Kiesling / First Look

Hans Sigl ist im Fernsehen nicht nur als "Bergdoktor", sondern auch als Moderator bekannt. Jetzt übernimmt der Publikumsliebling eine neue Aufgabe: Er zählt zu den beiden Gastgebern der diesjährigen Romy-Verleihung - eine Auszeichnung, die er selbst bereits mehrfach erhalten hat.











Neue Aufgabe für Hans Sigl (55). Der "Bergdoktor"-Star wird in diesem Jahr die Romy-Verleihung moderieren. Das gab die Zeitung "Kurier" bekannt, die seit 1990 den wichtigsten österreichischen Film- und Fernsehpreis veranstaltet. An der Seite von Hans Sigl wird die Schauspielerin Mirjam Weichselbraun (43) durch die Gala führen. Die Verleihung soll am 28. November 2025 über die Bühne gehen.