Er gab ihr ein gutes Beispiel: Lana Del Rey hält flammende Dankesrede für Jack Antonoff

1 Lana Del Rey und Jack Antonoff beim Variety Hitmakers Brunch in Los Angeles. Foto: getty images/Matt Winkelmeyer / WireImage

Im September hat Sängerin Lana Del Rey geheiratet. Dass sie diesen Schritt gewagt hat, verdanke sie auch ihrem langjährigen Freund, dem Produzenten Jack Antonoff. In einer Rede brachte sie diesen Dank nun zum Ausdruck.











Lana Del Rey (39) hat erst vor wenigen Monaten einen großen Schritt in ihrem Leben gewagt. Im September gab sie ihrem Partner Jeremy Dufrene (49) das Jawort. Beim Variety Hitmakers Brunch am Samstag (7. Dezember) in Los Angeles dankte sie nun in einer flammenden Rede ihrem langjährigen Freund Jack Antonoff (40). Er habe ihr mit seiner Ehe, die er 2023 mit der Schauspielerin Margeret Quelley (30) eingegangen war, ein gutes Beispiel gegeben.