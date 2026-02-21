Er gab ihnen vier Ratschläge: Eric Danes lebensbejahenden letzten Worte an seine beiden Töchter

Wenige Monate vor seinem Tod nahm "Euphoria"-Star Eric Dane ein letztes Interview für Netflix auf - darin wandte er sich direkt an seine Teenager-Töchter Billie und Georgia. Die emotionale Botschaft wurde erst nach seinem Ableben veröffentlicht.
Am 19. Februar starb der Schauspieler Eric Dane im Alter von nur 53 Jahren. Zehn Monate zuvor hatte der "Euphoria"-Star öffentlich gemacht, dass er an Amyotropher Lateralsklerose (ALS) leidet - einer unheilbaren Nervenerkrankung, auch bekannt als Lou-Gehrig-Syndrom. Doch Dane wollte nicht gehen, ohne seinen Töchtern etwas mit auf den Weg zu geben.