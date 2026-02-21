Er gab ihnen vier Ratschläge: Eric Danes lebensbejahenden letzten Worte an seine beiden Töchter

Wenige Monate vor seinem Tod nahm "Euphoria"-Star Eric Dane ein letztes Interview für Netflix auf - darin wandte er sich direkt an seine Teenager-Töchter Billie und Georgia. Die emotionale Botschaft wurde erst nach seinem Ableben veröffentlicht.

Am 19. Februar starb der Schauspieler Eric Dane im Alter von nur 53 Jahren. Zehn Monate zuvor hatte der "Euphoria"-Star öffentlich gemacht, dass er an Amyotropher Lateralsklerose (ALS) leidet - einer unheilbaren Nervenerkrankung, auch bekannt als Lou-Gehrig-Syndrom. Doch Dane wollte nicht gehen, ohne seinen Töchtern etwas mit auf den Weg zu geben.

Wie nun bekannt wurde, hatte er vor seinem Tod im Geheimen ein letztes Interview für die neue Netflix-Serie "Famous Last Words" aufgenommen, das erst nach seinem Ableben veröffentlicht werden sollte. Darin wandte er sich am Ende direkt an seine Teenager-Töchter Billie (15) und Georgia (14), die er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Rebecca Gayheart hat - allein vor der Kamera, ohne Interviewer im Raum.

Vier Botschaften für Billie und Georgia

"Billie und Georgia, diese Worte sind für euch", begann Dane. "Ich habe es versucht. Manchmal bin ich gestolpert, aber ich habe es versucht. Insgesamt hatten wir einen Riesenspaß, oder?" Vier Dinge, die er durch seine Krankheit gelernt hatte, wollte er seinen Mädchen mitgeben.

An erster Stelle stehe, im Hier und Jetzt leben. "Jahrelang bin ich gedanklich abgedriftet, verloren in meinem Kopf, versunken in Sorgen, Selbstmitleid, Scham und Zweifel", gestand Dane. Erst seine Erkrankung habe ihn "aus purem Überlebenswillen" gezwungen, in der Gegenwart zu bleiben. Die Vergangenheit berge nur Reue, die Zukunft bleibe ungewiss - der einzige Weg nach vorne sei, den Moment zu schätzen.

"Verliebt euch in etwas"

Seine zweite Lektion: "Verliebt euch. Nicht unbedingt in eine Person, obwohl ich das auch empfehle. Aber verliebt euch in etwas. Findet eure Leidenschaft, eure Freude." Er selbst habe sich im Alter seiner Töchter in die Schauspielerei verliebt - und diese Liebe bis zuletzt nicht verloren. Sein Rat: die eigene Bestimmung finden und "wirklich alles dafür geben".

Drittens bat Dane seine Töchter, ihre Freunde mit Bedacht zu wählen. "Findet eure Leute und erlaubt ihnen, euch zu finden. Die Besten von ihnen werden euch alles zurückgeben. Ohne Urteile. Ohne Bedingungen." Er sei seinen Freunden unendlich dankbar, die während seiner Krankheit alle "aufgestanden" seien. Nichts von dem, was er früher getan habe - ins Fitnessstudio gehen, durch die Stadt fahren, Kaffee trinken - sei noch möglich. Doch seine Freunde seien einfach da gewesen. "Zeigt euch. Und liebt eure Freunde mit allem, was ihr habt."

"Kämpft bis zum letzten Atemzug"

Die vierte und letzte Botschaft ist die eindringlichste: Niemals aufgeben. "Kämpft mit jeder Faser eures Seins und mit Würde. Diese Krankheit nimmt mir langsam meinen Körper, aber sie wird niemals meinen Geist brechen", erklärte Dane. Er beschrieb seine eigene Widerstandskraft als seine Superkraft - aufstehen, immer wieder aufstehen. Sein Manager sage, er sei wie eine Katze. "Nur dass eine Katze neun Leben hat und ich locker bei Nummer 15 bin."

Sichtlich bewegt richtete er seine letzten Sätze an Billie und Georgia: "Ich hoffe, ich habe euch gezeigt, dass man allem ins Auge blicken kann. Man kann dem Ende seiner Tage begegnen. Man kann der Hölle mit Würde begegnen." Die Tränen konnte Dane nun nicht mehr zurückhalten. "Billie und Georgia, ihr seid mein Herz. Ihr seid mein Ein und Alles. Gute Nacht. Ich liebe euch. Das sind meine letzten Worte."