Adam Sandler ist der bestbezahlte Schauspieler des Jahres 2025. Auf der "Forbes"-Liste steht auch Millie Bobby Brown, die damit einen Rekord aufstellte.

Adam Sandler (59) kann sich über seinen wachsenden Kontostand freuen: Er war 2025 Hollywoods bestbezahlter Schauspieler. Der 59-Jährige verdiente laut "Forbes" im letzten Jahr geschätzt 48 Millionen Dollar. Er produzierte und spielte in "Happy Gilmore 2", der lang erwarteten Fortsetzung der Sportkomödie von 1996. Neben George Clooney (64) war Sandler außerdem in "Jay Kelly" zu sehen. Die Rolle brachte ihm eine Nominierung in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" bei den Golden Globes ein.

Spitzenreiter Sandler verdiente allerdings offenbar deutlich weniger als sein Vorgänger: Dwayne Johnson (53), der für 2024 in der Liste auf Platz eins lag, soll damals 88 Millionen Dollar verdient haben. "Forbes" berichtete zudem, dass die Gesamteinnahmen der 20 bestbezahlten Schauspieler in Hollywood im Jahr 2025 590 Millionen Dollar betrugen, und damit etwa 20 Prozent weniger als die 730 Millionen Dollar des Vorjahres.

Millie Bobby Brown stellt einen Rekord auf

Hinter Adam Sandler liegt Tom Cruise (63) auf Platz zwei der "Forbes"-Liste für 2025. Der "Mission: Impossible"-Star verdiente angeblich geschätzt 46 Millionen Dollar. Auf Platz drei landete Mark Wahlberg (54) mit 44 Millionen Dollar, gefolgt von Scarlett Johansson (41) mit 43 Millionen Dollar und Brad Pitt (62) mit 41 Millionen.

Denzel Washington (71) soll 38 Millionen Dollar, Jack Black (56) und Jason Momoa (46) je 28 Millionen und Daniel Craig (58) 27 Millionen verdient haben. Hinter ihnen liegt auf Platz zehn Millie Bobby Brown (22) mit 26 Millionen Dollar. Der "Stranger Things"-Star ist mit gerade einmal 22 Jahren die jüngste Schauspielerin, die jemals auf der "Forbes"-Liste der bestbezahlten Schauspieler vertreten war. Neben ihrer Rolle in der fünften und letzten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie spielte Brown in "The Electric State" mit Chris Pratt (46).