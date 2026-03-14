Adam Sandler ist der bestbezahlte Schauspieler des Jahres 2025. Auf der "Forbes"-Liste steht auch Millie Bobby Brown, die damit einen Rekord aufstellte.
Adam Sandler (59) kann sich über seinen wachsenden Kontostand freuen: Er war 2025 Hollywoods bestbezahlter Schauspieler. Der 59-Jährige verdiente laut "Forbes" im letzten Jahr geschätzt 48 Millionen Dollar. Er produzierte und spielte in "Happy Gilmore 2", der lang erwarteten Fortsetzung der Sportkomödie von 1996. Neben George Clooney (64) war Sandler außerdem in "Jay Kelly" zu sehen. Die Rolle brachte ihm eine Nominierung in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" bei den Golden Globes ein.