Florian Silbereisen wäre bereit für seine Rolle als "Ersatzspieler". In der ARD-Sendung "Die große Maus-Show" könnte er Moderatorin Esther Sedlaczek in ihrer Babypause vertreten.

Neuer Job für "Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen (43)? Er soll Moderatorin Esther Sedlaczek (39) während ihrer Baby-Pause vertreten und "Die große Maus-Show" im Ersten präsentieren. Das berichtet die "Bild"-Zeitung.

Vorfreude auf Einsatz als "Schwangerschaftsvertreter"

Sedlaczek gab Anfang Februar ihre Schwangerschaft bekannt. Für Sedlaczek und ihren Ehemann, einem Münchner Geschäftsmann, ist es bereits das dritte Kind. Das Paar, das sich 2019 das Jawort gab, hat schon eine Tochter (geboren 2019) und einen Sohn (geboren 2021). Kind Nummer drei wird wieder ein Junge, wie die Moderatorin bereits verraten hat.

Lesen Sie auch

"Für Esther werde ich gerne zum Ersatzspieler", sagt Florian Silbereisen der "Bild"-Zeitung zu seinem möglichen neuen TV-Job. 2012 war er demnach schon als Kandidat in der Show mit dabei und "durfte mit Schwimmflossen über Wackelpudding laufen", erinnert sich der Schlagerstar. "So was gibt es nur in der Maus-Show! Ich freue mich auf meinen Einsatz als Schwangerschaftsvertreter." Wie "Bild" weiter berichtet, soll Esther Sedlaczek in der kommenden Woche ihre letzte Ausgabe der "Maus"-Show aufzeichnen, ihre Vertretung vorstellen und sich dann in die Babypause verabschieden. Der zuständige WDR hat sich noch nicht zu dieser Personalie geäußert.

"Die große Maus-Show" ist eine Quizshow für die ganze Familie, die an mehreren Samstagen im Jahr zur Primetime im Ersten gezeigt wird. Vor Sedlaczek, die 2023 übernahm, moderierten Jörg Pilawa (59) und Eckart von Hirschhausen (57) die Sendung.

Esther Sedlaczek präsentiert nicht nur "Die Maus-Show" oder das "Quizduell", sondern auch die "Sportschau", der sie vier weitere Jahre treu bleiben wird, wie Anfang des Jahres bekannt wurde. "Vor vier Jahren war es genau der richtige Schritt für mich, zur ARD und zur 'Sportschau' zu gehen", freute sich die 39-Jährige in einer Mitteilung. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen mache ihr "wahnsinnig viel Spaß". Sie sei damals "mit offenen Armen empfangen" worden.