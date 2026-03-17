Kurt Russell feiert seinen 75. Geburtstag. Seit Jahrzehnten bleibt er nicht nur Goldie Hawn treu, sondern auch den Kameras. Vor denen steht der Schauspieler schon seit seiner Kindheit - ein Ende ist nicht in Sicht.
Kurt Russell plant offenbar keine große Party für seinen 75. Geburtstag am heutigen 17. März. Auf die Frage, wie er feiern werde, antwortete der Schauspieler, der seit 1983 mit Goldie Hawn (80) liiert ist, "Entertainment Tonight": "Ich weiß nicht, vielleicht mit einem Bier." Er freue sich aber darauf, 75 zu werden: "Es ist eine große Zahl, und ich bin froh, hier zu sein und mich gesund zu fühlen." Er sei mit "guter Gesundheit" gesegnet.