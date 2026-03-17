Kurt Russell feiert seinen 75. Geburtstag. Seit Jahrzehnten bleibt er nicht nur Goldie Hawn treu, sondern auch den Kameras. Vor denen steht der Schauspieler schon seit seiner Kindheit - ein Ende ist nicht in Sicht.

Kurt Russell plant offenbar keine große Party für seinen 75. Geburtstag am heutigen 17. März. Auf die Frage, wie er feiern werde, antwortete der Schauspieler, der seit 1983 mit Goldie Hawn (80) liiert ist, "Entertainment Tonight": "Ich weiß nicht, vielleicht mit einem Bier." Er freue sich aber darauf, 75 zu werden: "Es ist eine große Zahl, und ich bin froh, hier zu sein und mich gesund zu fühlen." Er sei mit "guter Gesundheit" gesegnet.

Auch seine Beziehung zu Goldie Hawn dürfte zu seinem Glück beitragen. Geheiratet haben die beiden nie. Hawn erklärte einst in einem CNN-Interview, dass sowohl sie als auch Kurt Russell zuvor mit anderen Menschen verheiratet waren und sie erkannt hätten, dass es "immer hässlich" sei, wenn eine Beziehung nicht funktioniere. Sie genieße es, nicht in einer Ehe gefangen zu sein, und könne jeden Tag aktiv entscheiden, ob sie in der Partnerschaft bleiben wolle.

Ihre Liebe begann 1983

Goldie Hawn und Kurt Russell lernten sich am Set des Films "The One and Only, Genuine, Original Family Band" kennen, der 1968 veröffentlicht wurde. Russell sagte später laut "Variety": "Ich fand sie unglaublich attraktiv. Man konnte sie einfach nicht übersehen. Sie strahlte eine unglaubliche Energie aus." Der Schauspieler war damals noch ein Teenager und es sollte noch einige Jahre dauern, bis es zwischen den beiden Stars wirklich funkt.

Erst 1983, während der Dreharbeiten zu "Swing Shift - Liebe auf Zeit", fanden sie wieder zusammen. Ein Jahr zuvor hatte sich Hawn von Bill Hudson (76) scheiden lassen, mit dem sie die beiden Kinder Oliver Hudson (49) und Kate Hudson (46) hat. Kurt Russell und Goldie Hawn verliebten sich ineinander. Das Paar, das später auch "Overboard - Ein Goldfisch fällt ins Wasser" (1987) zusammen drehte, ist seitdem glücklich liiert.

Im Jahr 2020 verriet Hawn dem Magazin "People" das Geheimnis ihrer langjährigen Beziehung: "Man muss einfach zusammen sein wollen. Ich glaube nicht, dass es einen anderen Weg gibt als das." In anderen Interviews wies sie darauf hin, dass auch körperliche Anziehung und Leidenschaft in ihrer Beziehung eine große Rolle spielen.

Die beiden bekamen 1986 Sohn Wyatt (39). Kurt Russell half zudem dabei, Hawns Tochter Kate und Sohn Oliver aus ihrer früheren Ehe großzuziehen. Der Star aus "Die Klapperschlange" hat außerdem einen Sohn namens Boston (46) mit seiner Ex-Frau, der Schauspielerin Season Hubley (75). Mit ihr war er von 1979 bis 1983 verheiratet.

Filmhits mit Kultregisseuren

Auch Hubley hatte er an einem Filmset kennengelernt. Er spielte Ende der 1970er Jahre in einem TV-Film Elvis Presley - bei Weitem nicht sein erster gefeierter Auftritt. Kurt Russell, dessen Vater Bing Russell (1926-2003) ebenfalls Schauspieler war, stand bereits mit zwölf Jahren vor der Kamera. 1966 unterzeichnete Russell einen Zehnjahresvertrag bei Walt Disney Productions. Walt Disney (1901-1966) selbst beschrieb ihn als "einen 15-jährigen Jungen, dem ich eine große Schauspielkarriere prophezeie". Dabei hatte Kurt Russell zunächst noch weitere Pläne: Er verfolgte auch eine Baseballkarriere, die er Anfang der 70er Jahre nach einer Verletzung aber aufgeben musste.

Am Ende behielt Walt Disney recht: Kurt Russell schaffte in Hollywood den Durchbruch, legte sein Kinderstar-Image ab und wurde zum Actionhelden. Für seine Rolle in "Silkwood" (1983) erhielt er eine Golden-Globe-Nominierung als bester Nebendarsteller. Bekannt ist er auch für seine Zusammenarbeit mit Regisseur John Carpenter (78), mit dem er 1979 schon den "Elvis"-Film gedreht hatte, der ihm eine Emmy-Nominierung beschert hatte. Er stand für ihn in dem Actionfilm "Die Klapperschlange" (1981) und dessen Fortsetzung "Flucht aus L.A." (1996), dem Horrorfilm "Das Ding aus einer anderen Welt" (1982) oder "Big Trouble in Little China" (1986) vor der Kamera.

Russell spielte auch in Filmen wie "Tango & Cash" (1989), "Backdraft - Männer, die durchs Feuer gehen" (1991), "Fatale Begierde" (1992), "Tombstone" (1993), "Stargate" (1994) oder "Vanilla Sky" (2001). Mit Regisseur Quentin Tarantino (62) arbeitete er an "Death Proof - Todsicher" (2007), "The Hateful Eight" (2015) und "Once Upon a Time... in Hollywood" (2019) zusammen.

Russell hat darüber hinaus in mehreren großen Franchises mitgewirkt, darunter in Filmen der "Fast & Furious"-Reihe, im MCU-Streifen "Guardians of the Galaxy Vol. 2" (2017) oder den Netflix-Filmen "The Christmas Chronicles", in denen Goldie Hawn ebenfalls zu sehen war. Und auch mit 75 ist Kurt Russell weiter präsent, vor allem im TV: Mit "The Madison" ist gerade eine neue Serie erschienen, in der er neben Michelle Pfeiffer (67) spielt. Auch in "Monarch: Legacy of Monsters" ist er zu sehen, hier mit Sohn Wyatt.

Rückzug auf das Land

Bereits 2017 wurde Kurt Russell eine besondere Ehre zuteil, die sowohl seine lange Schauspielkarriere als auch seine Beziehung zu Goldie Hawn widerspiegelte: Die beiden Stars erhielten auf dem Hollywood Walk of Fame Sterne direkt nebeneinander.

Während der Zeremonie zur Verleihung der beiden Sterne hielt Kurt Russell eine emotionale Rede über seine Lebenspartnerin. "Es gibt niemanden, mit dem ich all das lieber teilen würde als mit Goldie." Er fügte hinzu: "Goldie, dir verdanke ich mein wundervolles Leben."

Dieses findet fernab von Hollywood statt. Die beiden Schauspieler, die inzwischen acht Enkelkinder haben, haben sich in Colorado einen friedlichen Rückzugsort geschaffen, wo sie das ruhige Leben auf dem Land genießen. Er sei wirklich froh über die Entscheidungen, die er getroffen habe, erzählte Russell vor Kurzem auf einer Premierenveranstaltung. "Eine davon war der Umzug nach Colorado. Ich hatte das Glück, dass Goldie Colorado liebt. Sie wollte unbedingt dorthin ziehen, und wir sind so oft wie möglich dort."