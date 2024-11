Er feiert die Geburt seiner Tochter: Regisseur Jon M. Chu wird während Wicked-Premiere Vater

Was nach der Geschichte einer Hollywood-Komödie klingt, ist jetzt wirklich passiert. Während die Musicalverfilmung "Wicked" in Los Angeles ihre Premiere gefeiert hat, ist der Regisseur des Films Vater geworden. Die Stars, darunter Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (37) feierten ohne Jon M. Chu (45), der im Krankenhaus bei seiner Ehefrau Kristin Hodge war. Es ist das fünfte Kind für Chu und dessen Partnerin, mit der er seit 2018 verheiratet ist.

"Magie liegt in der Luft"

"Ich kann nicht glauben, dass das passiert ist, während der Film Premiere feiert", schreibt Chu zu einem Video in seinen Instagram-Storys, in dem er sein Töchterchen zeigt. "Magie liegt in der Luft." Den anderen wünscht er einen frohen Premierentag und er wendet sich direkt an das Mädchen: "Willkommen auf unserer Welt, du wirst das toll machen. Du hast eine Menge Hexen auf deiner Seite."

Laut eines Berichts des US-Magazins "People" war Chu jedoch in gewisser Weise trotzdem bei seinen Stars. Während der Premiere wurde demnach eine Videobotschaft des Regisseurs aus dem Krankenhaus gezeigt. Es tue ihm leid, dass er nicht dabei sein könne. Chu habe "drei Jahre lang auf diesen Moment gewartet, einen Film mit euch zu teilen, aber ich habe mein ganzes Leben lang auf diesen Moment gewartet, ein fünftes Kind zu bekommen".

Zuvor hatte er in seinen Storys bereits geschrieben, dass er nicht an der Veranstaltung teilnehmen könne. Gegen 04:00 Uhr morgens habe es eine "Planänderung" gegeben. Es sei ein Tag, "von dem ich seit langem geträumt habe. Zwei Babys (ein Film und ein kleines Mädchen) auf einmal und ich könnte wirklich nicht glücklicher sein".

Erivo und Grande spielen die Hauptrollen in "Wicked". Das erste Kapitel soll am 12. Dezember in die deutschen Kinos kommen. Ein zweiter Teil ist danach zur Weihnachtssaison 2025 geplant.