Er ersetzt Elton: Jan Köppen übernimmt weiteres RTL-Format

Bei RTL ist Not am Mann? Dann klingelt in aller Regel das Telefon von Jan Köppen. Schon mehrfach rettete der Moderator manch unterbesetzte TV-Show.
Sender RTL hat am Freitagmorgen mitgeteilt, dass "Drei gegen Einen - Die Show der Champions" künftig ohne Moderator Elton (54) auskommen muss. Für Ersatz an der Seite von TV-Koch Tim Mälzer (54) und Livestreamer Jens "Knossi" Knossalla (39) wurde aber bereits gesorgt: Jan Köppen (42) tritt künftig gemeinsam mit den beiden gegen Olympiasieger, Weltmeister, Weltrekordhalter oder sonstige Champions ihres Fachs an. Köppen, der in seiner TV-Karriere nun schon für den einstigen Musik-Sender Viva, Bezahlsender Sky und Spartenkanal ZDFneo im Einsatz war, mausert sich immer mehr zum Moderator für alle (Krankheits-)Fälle bei RTL.