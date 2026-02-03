Als erstes Mitglied der britischen Königsfamilie hat sich Prinz Edward zu den neuen Epstein-Enthüllungen geäußert, die auch seinen Bruder Andrew Mountbatten-Windsor weiter belasten. Die Opfer dürften nicht vergessen werden, mahnte er.
Die britische Königsfamilie hüllt sich seit der Veröffentlichung von über drei Millionen Epstein-Dokumenten in der vergangenen Woche in Schweigen. Darin gibt es auch wieder brisante Enthüllungen rund um Andrew Mountbatten-Windsor (65). Doch nun hat sich Prinz Edward (61) als erstes Mitglied der Royals öffentlich zu dem Skandal seines Bruders geäußert.