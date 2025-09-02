Er engagiert sich: Schauspielstar Rupert Everett zapft Bier für bedrohten Dorfpub

Der britische Schauspieler Rupert Everett, bekannt aus "Die Hochzeit meines besten Freundes", steht hinter dem Tresen des "Swan" in Enford. Die Kneipe kämpft ums Überleben.
Ein ungewöhnlicher Anblick für die Gäste des "Swan" in Enford: Hollywoodstar Rupert Everett (66) steht hinter der Theke und serviert Getränke. Der Brite, berühmt durch seine Rolle in "Die Hochzeit meines besten Freundes" (1997) oder als Prince-Charming-Stimme in den "Shrek"-Filmen, hat sich laut "Sky News" einer Bürgerinitiative angeschlossen, die den traditionsreichen Pub vor der Schließung bewahren will.