Prinz William war beim Europa-League-Finale in Istanbul dabei - und erlebte den größten Moment seines Lieblingsklubs Aston Villa seit Jahrzehnten. Der Royal durfte nach dem Sieg den Pokal in den Händen halten und bedankte sich in den sozialen Medien für einen "fantastischen Abend".

Es gibt Momente, in denen auch ein künftiger König einfach nur Fan ist. Prinz William (43) erlebte einen solchen Moment am Mittwochabend in Istanbul: Beim Europa-League-Finale zwischen Aston Villa und dem SC Freiburg saß der Prince of Wales auf der Tribüne - und sah seinen Herzensverein mit 3:0 gewinnen. Als der Schlusspfiff ertönte, brach William in Jubel aus, umarmte seine Begleiter und wischte sich offenbar Tränen aus dem Gesicht.

Wenig später tauchten Fotos auf, die den Thronfolger mit dem Europa-League-Pokal in den Händen zeigen - neben Trainer Unai Emery (54). Für William war es kein gewöhnlicher Abend: Es war laut "London Standard" Aston Villas erste große Trophäe seit dem League Cup 1996, der erste Europatitel seit dem Gewinn des Europapokals der Landesmeister 1982 - und damit der bedeutendste Erfolg des Klubs seit 44 Jahren.

Prinz William bedankt sich in den sozialen Medien

"Ein fantastischer Abend", schwärmte Prinz William in einem persönlichen Social-Media-Post. "Herzlichen Glückwunsch an alle Spieler, das Team, die Mitarbeiter und alle, die mit dem Verein verbunden sind! 44 Jahre seit dem letzten europäischen Titelgewinn!" Sein besonderer Gruß gehe an den Spieler Boubacar Kamara, "der zwar verletzt war, aber ein so wichtiger Teil unserer Mannschaft ist und dazu beigetragen hat, den Grundstein für diesen Erfolg zu legen."

William ist seit langem Fan von Aston Villa. Der Sohn von König Charles (77) hat schon zahlreiche Spiele der Mannschaft besucht. Dass William am Mittwoch kein distanzierter Ehrengast war, machte Villa-Kapitän John McGinn nach dem Abpfiff deutlich. Im Interview mit TNT Sports verriet er laut BBC, dass der Prinz die Mannschaft bereits vor dem Spiel in der Kabine besucht hatte. "Er war in der Umkleidekabine vor dem Spiel. Er ist ein riesiger Villa-Fan - er hätte das nie verpasst", so McGinn. Und weiter: "Er ist ein toller Kerl. Es ist schön, seine Unterstützung zu haben."