Prinz William war beim Europa-League-Finale in Istanbul dabei - und erlebte den größten Moment seines Lieblingsklubs Aston Villa seit Jahrzehnten. Der Royal durfte nach dem Sieg den Pokal in den Händen halten und bedankte sich in den sozialen Medien für einen "fantastischen Abend".
Es gibt Momente, in denen auch ein künftiger König einfach nur Fan ist. Prinz William (43) erlebte einen solchen Moment am Mittwochabend in Istanbul: Beim Europa-League-Finale zwischen Aston Villa und dem SC Freiburg saß der Prince of Wales auf der Tribüne - und sah seinen Herzensverein mit 3:0 gewinnen. Als der Schlusspfiff ertönte, brach William in Jubel aus, umarmte seine Begleiter und wischte sich offenbar Tränen aus dem Gesicht.