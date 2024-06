Comedian Luke Mockridge durfte bei "Stars in der Manege" nicht vor dem Publikum auftreten, seine Performance musste im Vorfeld aufgenommen werden. Das ist der Grund.

Bei "Stars in der Manege" wurden am Freitagabend (28. Juni) wieder zahlreiche Stars zu Akrobaten, Zauberern, Clowns und Tierbändigern. Einer fehlte im Circus Krone: Comedian Luke Mockridge (35) wollte sich eigentlich im Teufelsrad durch die Lüfte schwingen, war bei der Ausstrahlung aber nicht dabei. Sein Auftritt wurde ihm verboten.

Darum fehlte Luke Mockridge bei der Aufzeichnung

Den Grund für sein Fehlen erklärte Moderator Jörg Pilawa (58): Der Comedian wurde positiv auf Corona getestet und musste sich isolieren. Mockridge schaltete sich allerdings per Video zu und entschuldigte sich. Auf seinen Auftritt musste das TV-Publikum aber nicht verzichten: Die Performance wurde laut Pilawa vorab und ohne Publikum aufgezeichnet.

Lesen Sie auch

Laut der "Bild"-Zeitung fand die Produktion der TV-Show bereits im Dezember statt, Mockridges Corona-Infektion liegt also bereits einige Monate zurück.

Ebenfalls Teil der Show waren Ilka Bessin (52) als Katzenbändigerin, Ingolf Lück (66), der auf einem Einrad balancierte, und Comedian Martin Schneider (60) als Jongleur. Die Siegertrophäe ging am Ende aber an Moderatorin Ariane Alter (38), die mit einem Käfigauftritt in spektakulärer Höhe überzeugte.