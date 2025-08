Er darf Österreich nicht verlassen: Jimi Blue Ochsenknecht wohnt jetzt bei Schwester Cheyenne

Jimi Blue Ochsenknecht kann nach den aufreibenden Wochen bei seiner Schwester durchatmen. Cheyenne Ochsenknecht hat ihren Bruder nach seiner Haftentlassung bei sich in Österreich aufgenommen. "Er ist bei uns, es ist alles in Ordnung", stellt die 25-Jährige klar.

Ganz viel Familienzeit für Jimi Blue Ochsenknecht (33): Nach seiner Haftentlassung ist der 33-Jährige bei seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (25) untergekommen. "Ihm geht's gut, er ist bei uns, es ist alles in Ordnung", erklärt sie laut RTL im Live-Podcast "Alles für die Katz" mit Ex-"Bachelor" Paul Janke (43). "Ich kümmere mich sehr gut, er wird die ganz Zeit von uns gefüttert", lacht das Model.

Jimi Blue Ochsenknecht darf Österreich nicht verlassen

Die 25-Jährige lebt mit ihrem Mann Nino und den beiden gemeinsamen Kindern auf einem Bauernhof in der Steiermark, südlich von Graz. "Wir kochen zusammen, er spielt mit den Kindern. Es ist alles gut", führt Cheyenne Ochsenknecht weiter aus.

Nach seiner Verhaftung wegen einer unbezahlten Hotelrechnung und seiner Auslieferung an Österreich wurde Jimi Blue Ochsenknecht Mitte Juli auf Kaution entlassen. Diese hatte Cheyenne gemeinsam mit Jimis Ex-Manager hinterlegt. Bis zur Hauptverhandlung, deren Termin noch nicht feststeht, darf der Schauspieler, der aktuell in der Sat.1-Show "Villa der Versuchung" zu sehen ist, Österreich nicht verlassen.

Familienzeit mit Tochter Snow

Die neu gewonnene Freiheit genießt er nicht nur mit seiner Schwester, sondern auch mit seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) und der gemeinsamen Tochter Snow (3). In ihrer Instagram-Story teilte Koc vor wenigen Tagen ein Foto von einem Playdate mit Tochter Snow und Cheyennes Kindern - samt Ausmalbüchern, Stiften und Spielsachen auf einer Picknickdecke. Weitere Bilder zeigen sie beim gemeinsamen Grillen und Stockbrot am Lagerfeuer. "Familie", kommentierte Jimi Blue Ochsenknecht dazu in seiner Instagram-Story.

Ochsenknecht war Ende Juni bei der Einreise am Hamburger Flughafen festgenommen und knapp zwei Wochen später schließlich nach Österreich ausgeliefert wurden. Die österreichische Staatsanwaltschaft wirft dem Sohn von Natascha (60) und Uwe Ochsenknecht (69) schweren Betrug vor. Ende 2021 soll er eine Hotelrechnung in Höhe von rund 14.000 Euro nicht beglichen haben.

Die Schulden hatte kurzerhand Yeliz Koc beglichen. "Ich habe mir da keine Gedanken gemacht. Für mich war klar: Die Rechnung muss jetzt beglichen werden", sagte sie in einem ProSieben-Interview. "Ich habe es nicht für mich getan, ich habe es für unsere Tochter getan."

"Diese Ochsenknechts": Neue Folgen behandeln auch Jimi Blues Festnahme

Die turbulenten Wochen rund um Jimi Blue Ochsenknechts Festnahme werden bald auch im Fernsehen zu sehen sein. Ab dem 16. September gibt es neue Folgen der Reality-Doku "Diese Ochsenknechts" auf Sky und Wow zu sehen. Im zweiten Teil der mittlerweile vierten Staffel stehe die Promi-Familie "besonders eng zusammen". Jimi Blue Ochsenknecht müsse sich "einer der schwierigsten Situationen seines Lebens stellen", heißt es in einer Ankündigung.

Gezeigt werden soll unter anderem, wie seine Mutter Natascha Ochsenknecht und seine Schwester Cheyenne die Situation bewältigen. Jimi Blue werde vor den Kameras unterdessen seine Perspektive zeigen. Versprochen werden "umfassende Einblicke, wie es ihm ergangen ist".