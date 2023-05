1 Elton John musste "mit großem Bedauern" das geplante Konzert seiner Abschiedstournee in Mannheim absagen. Foto: Tony Norkus/Shutterstock

Elton John wird am Samstag nicht in der SAP Arena in Mannheim auftreten. Um seine Abschiedstournee wie geplant fortsetzen zu können, hat ihm ein Arzt wegen Krankheit eine Ruhepause verordnet.









Enttäuschung für alle Fans, die sich auf den Auftritt von Elton John (76) in Mannheim gefreut haben. Am Freitag gab die Konzert-Agentur BB Promotion bekannt, dass das Konzert des Musikers am Samstag, den 13. Mai 2023, in der SAP Arena nicht stattfinden wird. "Mit großem Bedauern muss Elton John bekannt geben, dass das morgige Farewell Yellow Brick Road - Konzert in Mannheim [...] abgesagt wurde", heißt es in dem Statement.