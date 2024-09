Hat sich Prinz Harry in New York tätowieren lassen?

1 Prinz Harry war diese Woche auf Solo-Trip in New York unterwegs. Foto: imago/ZUMA Wire / Tayfun Salci

Hat sich Prinz Harry in New York etwa tätowieren lassen? Der Royal soll laut einem Bericht von "Page Six" mehr als eine Stunde in einem Tattoostudio verbracht haben.











Hat sich Prinz Harry (40) während seines Trips nach New York City etwa ein Kunstwerk auf der Haut verewigen lassen? Wie "Page Six" berichtet, besuchte der Royal am Mittwoch (25. September) ein bei Promis beliebtes Tattoostudio an der Lower East Side in Manhattan.