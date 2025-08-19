Er bestätigt Beziehung: Tochter von Mehmet Scholl liebt offenbar FC-Bayern-Profi Tom Bischof

Josefine Scholl, Tochter von Bayern-Legende Mehmet Scholl, soll mit Nachwuchsprofi Tom Bischof liiert sein. Er teilte nun ein gemeinsames Foto auf Instagram.

Die Tochter von Bayern-Legende Mehmet Scholl (54), Josefine "Josie" Scholl, soll in einer Beziehung sein - und zwar ausgerechnet mit einem Profi des FC Bayern München. Die 17-Jährige und der Nachwuchs-Mittelfeldspieler Tom Bischof (20) sollen bereits seit mehreren Monaten ein Paar sein. Jetzt bestätigte er die Beziehung offenbar via Instagram.

Am Dienstag teilte Bischof ein Foto von sich und Josefine in seiner Story: Die beiden stehen in schicker Abendkleidung vor einem Spiegel, er hat eine Hand vertraut um ihre Hüfte gelegt, während sie ein Foto schießt.

Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung sollen Besucherinnen und Besucher bereits beim Testspiel der Bayern gegen Tottenham am 7. August gesehen haben, wie Bischof seiner Freundin einen zärtlichen Kuss gab.

Josefine Scholl hat Tausende Follower

Während Bischof, der seit Juni 2025 beim FC Bayern unter Vertrag steht, gerade dabei ist, sich seinen sportlichen Traum zu erfüllen, scheint Josefine Scholl online großen Anklang zu finden: Auf Instagram folgen ihr rund 33.700 Menschen, auf TikTok mehr als 250.000.

Als Tochter von Mehmet Scholl ist Josefine Scholl quasi seit ihrer Geburt mit dem FC Bayern verbunden. Der Mittelfeldspieler spielte von 1992 bis 2007 für den Verein und prägte mit 21 Titeln, darunter acht Bundesliga-Meisterschaften und einem UEFA-Pokal, eine ganze Ära. Jetzt knüpft die 17-Jährige auf ihre eigene Weise eine Verbindung zum Rekordmeister - nicht auf dem Rasen, sondern privat.

Josefine Scholl stammt aus Mehmet Scholls Beziehung mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Jessica, mit der er noch eine weitere Tochter hat. 2016 trennte sich das Paar nach neun Jahren Ehe. Aus seiner ersten Ehe mit Susanne Pfannendörfer hat Mehmet Scholl zudem Sohn Lucas (29), der ebenfalls beim FC Bayern spielte und seit 2022 beim FC Wacker Innsbruck unter Vertrag steht.