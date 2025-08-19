Er bestätigt Beziehung: Tochter von Mehmet Scholl liebt offenbar FC-Bayern-Profi Tom Bischof

Josefine Scholl, Tochter von Bayern-Legende Mehmet Scholl, soll mit Nachwuchsprofi Tom Bischof liiert sein. Er teilte nun ein gemeinsames Foto auf Instagram.
Die Tochter von Bayern-Legende Mehmet Scholl (54), Josefine "Josie" Scholl, soll in einer Beziehung sein - und zwar ausgerechnet mit einem Profi des FC Bayern München. Die 17-Jährige und der Nachwuchs-Mittelfeldspieler Tom Bischof (20) sollen bereits seit mehreren Monaten ein Paar sein. Jetzt bestätigte er die Beziehung offenbar via Instagram.