Er berichtet live aus Chicago: Peter Kloeppel feiert On-Air-Comeback bei DFB-Länderspiel
Peter Kloeppel ist am 6. Juni wieder für RTL im Einsatz.

Peter Kloeppel steht am 6. Juni wieder für RTL vor der Kamera. Der Ex-Nachrichtenmoderator feiert beim Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA in Chicago sein On-Air-Comeback.

Peter Kloeppel (67) kehrt für ein Fußball-Länderspiel auf den TV-Bildschirm zurück. Wie RTL mitteilt, verstärkt der langjährige "RTL Aktuell"-Moderator das Sender-Team beim Test der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA. Statt aus dem Studio berichtet er am 6. Juni vor Ort aus Chicago und feiert damit sein On-Air-Comeback.

 

Kloeppel unterstützt den Moderator Florian König, den Experten Lothar Matthäus und den Kommentator Wolff Fuss. RTL überträgt die letzte Partie der Deutschen vor der Weltmeisterschaft am Samstag, dem 6. Juni, ab 19:05 Uhr.

2024 verließ er "RTL Aktuell"

Der ehemalige Nachrichtenmoderator hatte sich 2024 aus dem aktuellen Nachrichtengeschäft zurückgezogen. Zusammen mit seiner damaligen Kollegin Ulrike von der Groeben (69) verabschiedete er sich von "RTL Aktuell". Über 30 Jahre standen sie für das Format vor der Kamera. Im August 2024 moderierten sie ihre letzte Sendung.

Kloeppel gab in einem "Stern"-Interview an, mehr Zeit mit seiner Frau Carol und der gemeinsamen Tochter verbringen zu wollen - und das in den USA, der Heimat seiner Frau. Heute leben sie in Florida. Vor seinem Abschied reduzierte er bereits seinen Workload. "Das war schön. Jetzt wird es noch schöner", sagte er dem "Stern" vor seiner TV-Rente. Die tagesaktuelle Moderation lasse er hinter sich, er werde jedoch in anderen Projekten zu sehen sein. Dazu zählte die Doku "Peter Kloeppel: Wie lösen wir die Flüchtlingskrise?" - und jetzt der Job im Rahmen der WM.

 