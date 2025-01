Er bereut es: Bill Gates: Scheidung von Ex-Ehefrau Melinda war Fehler

1 Bill Gates sieht seine Scheidung als großen Misserfolg. Foto: 2018 Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock.com

Bill Gates sieht seine Scheidung als den "Fehler, den ich am meisten bereue". Es sei einer der größten Misserfolge seines Lebens, sagte der Microsoft-Gründer in einem Interview.











Link kopiert



Microsoft-Gründer Bill Gates (69) bereut seine Scheidung von Ex-Ehefrau Melinda French Gates (60). Er betrachte sie als "den Fehler, den ich am meisten bereue", sagte der Milliardär nun in einem Interview mit der britischen Zeitung "The Times". "Das muss man ganz oben auf die Liste setzen. Es gibt noch andere, aber nichts davon ist wichtig." Es sei immer sein Ziel gewesen, die 45 Jahre lange Ehe seiner Eltern nachzubilden. Doch 2021 zerbrach die Ehe nach 27 gemeinsamen Jahren.