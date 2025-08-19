Er begeisterte in The O.C.: Peter Gallagher wird 70

Peter Gallagher hat sich mit seiner Rolle als Sandy Cohen in "O.C., California" in die Herzen der Serien-Fans gespielt. Bis heute wird er für seine Darstellung als Oberhaupt der Cohens gefeiert. Wie ging es für den Schauspieler nach dem Ende der Serie weiter?
Peter Gallagher feiert am 19. August seinen 70. Geburtstag. Der 1955 in New York City geborene Schauspieler gehörte Anfang der 2000er-Jahre zum Hauptcast der Erfolgsserie "O.C., California" (im Original: "The O.C."). Die Rolle als Familienoberhaupt Sandford "Sandy" Cohen machte ihn international bekannt. Anschließend winkten ihm nicht nur weitere Serien-Auftritte.