Der Musikproduzent und Schlagerstar Jack White ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Die Berliner Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, geht aktuell aber nicht davon aus, dass Fremdverschulden vorliegt.
Am 16. Oktober wurde bekannt, dass der frühere Fußballspieler und später äußert erfolgreiche Musikproduzent Jack White (1940-2025) im Alter von 85 Jahren in Berlin verstorben ist. Der Anwalt des Produzenten, der mit bürgerlichem Namen Horst Nußbaum hieß, bestätigte den Tod der "Bild"-Zeitung.