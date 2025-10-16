Der Musikproduzent und Schlagerstar Jack White ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Die Berliner Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, geht aktuell aber nicht davon aus, dass Fremdverschulden vorliegt.

Am 16. Oktober wurde bekannt, dass der frühere Fußballspieler und später äußert erfolgreiche Musikproduzent Jack White (1940-2025) im Alter von 85 Jahren in Berlin verstorben ist. Der Anwalt des Produzenten, der mit bürgerlichem Namen Horst Nußbaum hieß, bestätigte den Tod der "Bild"-Zeitung.

Die Berliner Polizei habe der Tageszeitung zudem bestätigt, dass am Morgen des heutigen Donnerstag ein Anruf bei den Behörden eingegangen sei. Eine Sprecherin der Polizei habe erklärt, dass ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet wurde und der Leichnam Whites für eine Untersuchung in die Gerichtsmedizin gebracht werde. Derzeit gehe man davon aus, dass kein Fremdverschulden vorliege, nach aktuellem Stand handle es sich wohl um Suizid.

Von Tony Marshall bis David Hasselhoff

Nußbaum war ursprünglich als Fußballspieler - unter anderem für die PSV Eindhoven - bekannt geworden. Später feierte er jedoch als Musik-Produzent große Erfolge. Zu seinen Hits gehörten unter anderem Schlager-Klassiker wie "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" von Jürgen Marcus und Tony Marshalls "Schöne Maid". Aber auch Songs wie "When the Rain Begins to Fall" und das später von David Hasselhoff gesungene "Looking for Freedom" gehörten zu seinem Schaffen.

Der Produzent hinterlässt unter anderem seine Ehefrau Rafaella (40), die beiden gemeinsamen Kinder sowie fünf weitere Kinder aus vorangegangenen Beziehungen. Erst kürzlich war bestätigt worden, dass die Nußbaums, die sich 2015 das Jawort gegeben hatten, zuletzt kein Paar mehr waren. "Ja, wir sind getrennt. Es ist eine Trennung voller Respekt und in tiefer Freundschaft", bestätigte Rafaella Nussbaum vor wenigen Tagen "Bunte".

Hilfe bei Depressionen, Suizidgedanken und der Bewältigung von Krisen bietet in Deutschland Tag und Nacht die Telefonseelsorge unter den kostenlosen Rufnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 oder unter der 116 123. Anrufende bleiben anonym.