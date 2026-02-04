Epstein-Verstrickungen in GB: Geheimnisse aus dem Zentrum der Macht

Der frühere Wirtschaftsminister Peter Mandelson versorgte Jeffrey Epstein mit politischen Interna. Diese Affäre könnte jetzt den britischen Premier stürzen lassen.
Das Vereinigte Königreich erlebt den größten politischen Skandal seit Jahrzehnten. Lord Peter Mandelson, einer der prominentesten und bis vor kurzem einflussreichsten Politiker der Labour Party, soll sein Land „verraten“ haben. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Amtsmissbrauchs. Labour-Premier Sir Keir Starmer sieht sich beschuldigt, Mandelson im Dezember 2024 zum britischen Botschafter in Washington ernannt zu haben, obwohl damals schon ernste Bedenken gegen „den Lord“ bestanden. Im Parlament musste Starmer am Mittwoch einräumen, dass er in jenem Dezember bereits wusste, dass Mandelson und der Sexualstrafstäter Jeffrey Epstein noch immer in engem Kontakt gestanden hatten, nachdem Epstein schon wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden war.