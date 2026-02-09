Epstein-Skandal: William und Kate besorgt über Epstein-Skandal

Nach den jüngsten Veröffentlichungen zu Andrew und Epstein äußert sich das Thronfolgerpaar öffentlich - und geht damit einen ungewöhnlichen Schritt.
London - Der britische Thronfolger Prinz William (43) und seine Frau Prinzessin Kate (44) zeigen sich besorgt über den Epstein-Skandal, in den auch der ehemalige britische Prinz Andrew verwickelt ist. "Ich kann bestätigen, dass der Prinz und die Prinzessin über die anhaltenden Enthüllungen zutiefst besorgt sind", hieß es aus dem Kensington-Palast mehreren Medienberichten zufolge. "Ihre Gedanken sind weiterhin bei den Opfern", heißt es weiter.