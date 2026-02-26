Seit Wochen wurde Sarah Ferguson nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Nun wurde bekannt, dass sich die Ex-Frau von Ex-Prinz Andrew unter anderem in einem abgelegenen Wellness-Resort in Irland aufhalten soll - offenbar auf der Flucht vor der Öffentlichkeit.
Seit ihrer kurzen Erscheinung bei der Taufe ihrer Enkelin Athena im St James's Palace am 12. Dezember hat die Welt Sarah Ferguson (66) nicht mehr zu Gesicht bekommen. Während ihr Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor (66) in den Wochen vor seiner Festnahme wiederholt in Windsor und auf dem Sandringham-Anwesen fotografiert wurde, ist die einstige Herzogin von York regelrecht abgetaucht. Wie die "Daily Mail" nun berichtet, hat Ferguson aktuell Zuflucht in einem abgelegenen Wellness-Hotel an der irischen Westküste gefunden.