Seit Wochen wurde Sarah Ferguson nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Nun wurde bekannt, dass sich die Ex-Frau von Ex-Prinz Andrew unter anderem in einem abgelegenen Wellness-Resort in Irland aufhalten soll - offenbar auf der Flucht vor der Öffentlichkeit.

Seit ihrer kurzen Erscheinung bei der Taufe ihrer Enkelin Athena im St James's Palace am 12. Dezember hat die Welt Sarah Ferguson (66) nicht mehr zu Gesicht bekommen. Während ihr Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor (66) in den Wochen vor seiner Festnahme wiederholt in Windsor und auf dem Sandringham-Anwesen fotografiert wurde, ist die einstige Herzogin von York regelrecht abgetaucht. Wie die "Daily Mail" nun berichtet, hat Ferguson aktuell Zuflucht in einem abgelegenen Wellness-Hotel an der irischen Westküste gefunden.

Demnach hält sich die 66-Jährige im Ballyliffin Lodge & Spa in der Grafschaft Donegal auf - einem Hotel mit 40 Zimmern, das kürzlich nach einer Renovierung im Wert von umgerechnet rund 1,8 Millionen Euro wiedereröffnet wurde. Das Haus liegt direkt am berühmten Wild Atlantic Way, einer der abgeschiedensten Küstenregionen Irlands. Ferguson soll Anfang des Monats am örtlichen Flughafen gesichtet worden worden sein. Ob sie immer noch vor Ort ist, ist aktuell nicht bekannt.

Irland als Zufluchtsort seit über 20 Jahren

Es ist nicht das erste Mal, dass Ferguson in Donegal Ruhe sucht. Bei einem Besuch Ende 2024 hatte sie ein TikTok-Video an einem nahe gelegenen Strand gedreht und ihren Followern gesagt, sie versuche, sich an einen Ort mit "frischer Luft" zurückzuziehen, wenn die Dinge "überwältigend" werden. Eine royale Quelle sagte der "Daily Mail" dazu: "Beim letzten Mal sprach Sarah davon, dass Donegal ein Ort sei, an den sie fliehen könne, wenn die Dinge überwältigend seien - und sie waren noch nie überwältigender als in den vergangenen Wochen."

Klinikaufenthalt in Zürich und Reisen in die Emirate

Das irische Wellness-Resort ist offenbar nur eine von mehreren Stationen auf Fergusons Flucht vor der Öffentlichkeit. Wie die "Daily Mail" bereits zuvor enthüllte, hatte sich die Ex-Herzogin im Januar größtenteils in der renommierten Paracelsus Recovery Clinic in Zürich aufgehalten - einer Einrichtung, die umgerechnet rund 15.000 Euro pro Tag kostet. Darüber hinaus soll sie auch die Vereinigten Arabischen Emirate besucht haben, wo sie enge Kontakte und potenzielle Geldgeber haben soll.

Vor ihrem Abtauchen soll Ferguson zudem spätabends zum ehemaligen gemeinsamen Wohnsitz Royal Lodge in Windsor zurückgekehrt sein, um persönliche Gegenstände zu sichern. Royal-Autor Andrew Lownie geht davon aus, dass Ferguson möglicherweise dauerhaft im Ausland leben wird. Multimillionäre in Dubai und den umliegenden Golfstaaten Bahrain und Katar dürften sie bereits finanziell unterstützen, so Lownie. Sein Fazit: "In Großbritannien werden weder Sarah noch Andrew jemals wieder gesellschaftlich akzeptiert werden. Aber im Nahen Osten wird sich niemand dafür interessieren."

Am vergangenen Donnerstag, seinem 66. Geburtstag, war Andrew zunächst festgenommen und nach rund elf Stunden in Gewahrsam wieder freigelassen worden. Er sieht sich mit dem Vorwurf des Amtsmissbrauchs konfrontiert und wird nun unter laufenden Ermittlungen geführt. Andrew hat jegliches Fehlverhalten stets entschieden bestritten.