Epstein-Skandal trifft die Prinzessin: Eugenie verlässt älteste Menschenrechtsorganisation der Welt

Sieben Jahre lang war Prinzessin Eugenie (35) das royale Gesicht im Kampf gegen moderne Sklaverei. Nun ist diese Verbindung Geschichte. "Anti-Slavery International", die älteste Menschenrechtsorganisation der Welt, hat das Profil der britischen Royal von ihrer Website entfernt - und damit einen Schlussstrich unter eine Zusammenarbeit gezogen, die mit großen Worten begonnen hatte.