Epstein-Skandal: Pressestimmen zur Festnahme von Ex-Prinz Andrew

Die Festnahme des früheren Prinzen Andrew ist ein tiefer Einschnitt für die britische Monarchie - und ein Tiefpunkt im Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Das Königreich ist in Aufruhr.
London - Das Vereinigte Königreich steht am Morgen nach der Festnahme des früheren Prinzen Andrew unter Schock. Der jüngere Bruder von König Charles III. war am Donnerstag abgeführt und zu seiner Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein befragt worden. Ihm wird vorgeworfen, in seiner früheren Rolle als Handelsbeauftragter vertrauliche Dokumente an den 2019 gestorbenen US-Unternehmer weitergeleitet haben. Das schreibt die wenig zimperliche britische Presse auf den Titelseiten: