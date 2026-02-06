Epstein-Skandal in Norwegen: Kronprinzessin Mette-Marit bittet König um Verzeihung

Kronprinzessin Mette-Marit meldet sich erneut zu Wort: In einem emotionalen Statement entschuldigt sie sich für ihre Freundschaft mit Jeffrey Epstein - und bittet ausdrücklich König Harald V. und Königin Sonja um Verzeihung.
Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) steht unter enormem Druck - und hat nun erstmals ausführlicher Stellung zu ihrer Verbindung mit dem verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) bezogen. In einem Statement des Königshauses heißt es, man verstehe "die starken Reaktionen der Menschen auf das, was in den letzten Tagen geschehen ist". Die Kronprinzessin verurteile Epsteins Missbrauch und seine kriminellen Handlungen "aufs Schärfste" und bedauere zutiefst, nicht früh genug erkannt zu haben, was für ein Mensch Epstein gewesen sei.