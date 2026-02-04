Epstein-Skandal: Ex-Prinz Andrew aus der Royal Lodge ausgezogen

2 Ex-Prinz Andrew ist übereinstimmenden Berichten zufolge ausgezogen. (Archivbild) Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa

London - Der im Epstein-Skandal tief gefallene frühere britische Prinz Andrew (65) ist aus dem royalen Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor ausgezogen. Das berichteten britische Medien übereinstimmend. Der Bruder von König Charles III. (77), der wegen seiner Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein alle Ehren und Titel hatte abgeben müssen, ist demnach aus der Royal Lodge in ein Haus auf dem Landsitz Sandringham gezogen.