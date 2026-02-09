Epstein-Skandal: Charles stellt Polizei Zusammenarbeit in Aussicht

König Charles III. hat auf neue Vorwürfe gegen seinen Bruder Andrew Mountbatten-Windsor reagiert. Charles sei bereit, die Polizei bei Ermittlungen zu unterstützen, erklärte der Palast in einem Statement.
König Charles III. (77) hat sich zu neuen Vorwürfen gegen seinen Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (65) im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal geäußert. In einem Statement des Buckingham-Palasts hieß es, der Palast sei bereit, die Polizei bei Ermittlungen zu unterstützen, falls die Behörde offiziell anfragt. Zuvor war bekannt geworden, dass die für Windsor zuständige Thames Valley Police eine Beschwerde gegen den ehemaligen Prinzen prüft.