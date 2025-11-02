Epstein-Skandal: Andrew soll auch militärischen Rang verlieren

Die anderen Titel sind weg, nun soll Andrew Mountbatten Windsor auch sein militärischer Rang, der des Vizeadmirals der Royal Navy, aberkannt werden. König Charles III. hat durchblicken lassen, dass dies sein Wunsch sei.
Nachdem Andrew Mountbatten Windsor (65) seinen Prinzentitel verloren hat, arbeitet die britische Regierung derzeit daran, ihm auch den Rang des Vizeadmirals der Royal Navy - und damit seinen letzten verbleibenden militärischen Ehrentitel - abzuerkennen. Das hat der britische Verteidigungsminister John Healey (65) im Gespräch mit der BBC bestätigt. König Charles III. (76), der Bruder von Andrew, habe durchblicken lassen, "dass dies sein Wunsch sei".