Bill Gates zeigt Reue wegen seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein. Mitarbeitern seiner Stiftung soll er offenbart haben, dass der Sexualstraftäter Details aus seinem Privatleben kannte.
Bill Gates hat sich einem Medienbericht zufolge bei den Mitarbeitern seiner Stiftung für seine Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein entschuldigt und zwei außereheliche Beziehungen eingeräumt. Epstein habe von diesen Affären erfahren, berichtete das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf eine Aufzeichnung einer internen Mitarbeiterversammlung der Gates Foundation. Die Zeitung verwies auf eine frühere eigene Recherche, wonach Epstein dieses Wissen genutzt haben könnte, um Gates zu erpressen.