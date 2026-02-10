Epstein-Akten offen zugänglich: Geld, Macht und Sex

Die Öffnung der Epstein-Akten ist rechtlich fragwürdig – und das Schweigen der Täter bisher ungebrochen, kommentiert Rainer Pörtner.
Ghislaine Maxwell könnte viele der offenen Fragen beantworten. Wie lauten die Namen der Männer, denen US-Millionär Jeffrey Epstein junge Frauen zum Sex vermittelte? Wer wusste von diesen Taten? Wie konnte es Epstein gelingen, ein Netzwerk mit unzähligen Reichen und Mächtigen aufzubauen, das ihn nicht nur selbst wohlhabend und einflussreich machte, sondern auch lange vor einer scharfen Strafverfolgung schützte?