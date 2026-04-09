Melania Trump stand bisher nicht im Mittelpunkt der Epstein-Akten. Jetzt lenkt sie mit einer Presseerklärung den Fokus auf sich - und sorgt für offene Fragen.
Washington - In einer bemerkenswerten Presseerklärung hat die US-amerikanische First Lady Melania Trump eine engere Beziehung zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein dementiert. "Ich war nie mit Epstein befreundet", sagte sie auf einem eigens anberaumten Pressetermin im Weißen Haus. Auch sei sie nie auf seiner Privatinsel oder in einem seiner Flugzeuge gewesen. Von seinen Verbrechen habe sie nichts gewusst.