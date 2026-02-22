Epstein-Akte: Razzien bei Ex-Prinz Andrew gehen in den vierten Tag

Seit Donnerstag durchkämmt die britische Polizei die Royal Lodge in Windsor. Das Anwesen musste Ex-Prinz Andrew erst im Februar nach einem Streit mit König Charles verlassen. Indessen werden immer mehr Details und Vorwürfe öffentlich.
Seit nunmehr vier Tagen durchsucht die britische Polizei die Royal Lodge in Windsor, das ehemalige Zuhause von Ex-Prinz Andrew Mountbatten Windsor (66). Am Sonntagmorgen kamen die Ermittler laut "Daily Mail" erneut mit zivilen Fahrzeugen auf dem weitläufigen Gelände an, um die Suche nach belastendem Material fortzusetzen. Die Razzien, die voraussichtlich noch bis Montag andauern werden, markieren einen vorläufigen Höhepunkt im tiefen Fall des einstigen "Lieblingssohns" von Queen Elizabeth II. (1926-2022).