Eppingen (Kreis Heilbronn): Polizei an Schule im Einsatz - 45 verletzte Kinder

Polizei an Schule im Einsatz - 45 verletzte Kinder

1 In Eppingen soll an einer Realschule Pfefferspray versprüht worden sein. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Ein Notfall an einer Schule. Eine Flüssigkeit soll versprüht worden sein. Die Polizei rückt aus.











Link kopiert



In einer Realschule in Eppingen (Kreis Heilbronn) soll Pfefferspray versprüht worden sein. 45 Kinder wurden leicht verletzt, die meisten von ihnen klagten über Atemwegsreizungen, wie die Polizei mitteilte. Zwei Schüler wurden in ein Krankenhaus gebracht, der Rest wurde ambulant behandelt. Mehr als 70 Einsatzkräfte waren laut einem Pressesprecher vor Ort - darunter die Polizei, die Feuerwehr und mehrere Rettungswagen.

Die Schule mit allen 980 Schülern und Schülerinnen sei evakuiert worden. Der Schulbetrieb wurde eingestellt, hieß es. Ob es sich bei dem versprühten Reizstoff tatsächlich um Pfefferspray handelt, müsse noch ermittelt werden. Weitere Details waren bislang nicht bekannt.