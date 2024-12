Epos von Homer: Geheimnis gelüftet: Christopher Nolans neuer Film handelt von Odysseus

1 Christopher Nolan widmet sich der griechischen Mythologie. Foto: Featureflash Photo Agency/Shutterstock.com

Endlich steht fest, um was sich der nächste Film von Oscar-Regisseur Christopher Nolan drehen wird. Übertrieben ist es nicht, wenn man zusammenfasst: Es wird episch.











Link kopiert



Zu sagen, Christopher Nolan (54) nehme sich für seinen nächsten Film eines Klassikers an, grenzt an maßloser Untertreibung. Denn wie inzwischen mitgeteilt wurde, handelt der neue und sich bislang unter höchster Geheimhaltung befundene Streifen des "Oppenheimer"-Regisseurs von einer der ältesten Sagen der Menschheitsgeschichte: Wie die US-amerikanische Branchenseite "The Hollywood Reporter" berichtet, verfilmt Nolan die Odyssee des griechischen Dichters Homer.