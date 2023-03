1 Das Epizentrum lag nahe der Stadt Perugia in der Region Umbrien. (Symbolbild) Foto: imago images/Image Source/xStefaniexGrewelx

In Italien wird am Donnerstag ein Erdbeben der Stärke 4,4 registriert. Viele Menschen in der Nähe des Epizentrums bei Perugia verlassen ihre Häuser.









Erdbeben in Italien. Am Donnerstagnachmittag wurde in dem südeuropäischen Land ein Beben der Stärke 4,4 registriert. Wie die Behörden mitteilten, lag das Epizentrum nahe der mittelitalienischen Stadt Perugia in der Region Umbrien.

Nach ersten Erkenntnissen des italienischen Zivilschutzes gibt es keine größeren Schäden, Verletzte oder Todesopfer. Die Feuerwehrleitstellen des Gebiets hätten zunächst nur mehrere Anfragen von besorgten Menschen erhalten.

Viele Menschen hätten ihre Häuser verlassen und seien auf die Straße gelaufen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Das Beben sei deutlich spürbar gewesen, erzählten Einwohner der betroffenen Gebiete.