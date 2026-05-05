Episches Drama mit Matt Damon: Wer ist wer in Christopher Nolans Odyssee?

Es ist wohl das Highlight des Kinosommers 2026: Christopher Nolan hat Homers "Odyssee" verfilmt - und das mit einer ganz bestimmten Kamera. Das sind die Stars um Matt Damon und die Figuren, die sie verkörpern.
Christopher Nolan (55) hat in "The Late Show with Stephen Colbert" gerade den ersten ausführlichen Trailer zu "Die Odyssee" vorgestellt. Er macht mit spektakulären Bildern Lust auf eines der größten Kinoereignisse des Jahres 2026. Der Film soll am 16. Juli 2026 in die deutschen Kinos kommen.