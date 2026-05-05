Episches Drama mit Matt Damon: Wer ist wer in Christopher Nolans Odyssee?

Es ist wohl das Highlight des Kinosommers 2026: Christopher Nolan hat Homers "Odyssee" verfilmt - und das mit einer ganz bestimmten Kamera. Das sind die Stars um Matt Damon und die Figuren, die sie verkörpern.

Christopher Nolan (55) hat in "The Late Show with Stephen Colbert" gerade den ersten ausführlichen Trailer zu "Die Odyssee" vorgestellt. Er macht mit spektakulären Bildern Lust auf eines der größten Kinoereignisse des Jahres 2026. Der Film soll am 16. Juli 2026 in die deutschen Kinos kommen.

Darum geht es in Homers "Odyssee" Ende 2024 überraschte Christopher Nolan die Öffentlichkeit mit dem Projekt. Für seinen ersten Film nach seinem Oscar-Abräumer "Oppenheimer" nahm er sich einem der bekanntesten Stoffe der abendländischen Geschichte an: Die dem antiken Dichter Homer zugeschriebene "Odyssee".

Das Epos schließt inhaltlich an Homers "Ilias" an. Darin schilderte er den Kampf um Troja. Mit seinem berühmten Pferd hatte Odysseus den Krieg entschieden, nun will er mit seinen Männern nach zehn Jahren Abwesenheit zurück in seine Heimat Ithaka fahren. Doch der Meeresgott Poseidon legt ihm immer wieder Steine in den Weg. Schließlich hat Odysseus seinen Sohn, den Zyklopen Polyphem, geblendet.

Odysseus trifft im Lauf seiner Irrfahrt auf die Zauberin Circe, die seine Männer in Schweine verwandelt. Die Nymphe Calypso hält ihn sieben Jahre auf ihrer Insel fest. Sie will ihn zu ihrem Gatten machen.

Zuhause wird Odysseus Frau Penelope von mehreren Freiern belagert. Sie wollen die "Witwe" heiraten, um sich die Herrschaft über Ithaka unter den Nagel zu reißen. Odysseus' Sohn Telemachos fährt seinem Vater entgegen, um ihn in die Heimat zu bringen. Schließlich kehrt Odysseus als Bettler verkleidet heim. Er tötet die Freier.

Matt Damon bis Zendaya: Die Darsteller von Nolans "Odyssee"

Schon bevor bekannt wurde, dass sich Christopher Nolan der "Odyssee" widmet, wurden Matt Damon (55) und Tom Holland (29) als Darsteller seines nächsten Films verkündet. Als offiziell wurde, dass Nolan Homer verfilmt, gab es zunächst Spekulationen, dass Tom Holland den Odysseus spielen würde. Diese Gerüchte dementierten die Macher, indem sie ein Bild von Matt Damon als Titelhelden veröffentlichten. Tom Holland verkörpert stattdessen seinen Sohn Telemachos.

Matt Damon nahm für die Dreharbeiten ab, bis er nur noch 76 Kilogramm wog. Außerdem legte er Muskelmasse zu. Der "Jason Bourne"-Darsteller ließ sich für die Rolle zudem ein Jahr lang einen Bart wachsen.

Nach Damon und Holland wurden Anne Hathaway (43) und Robert Pattinson (39) gecastet. Hathaway, die mit Christopher Nolan schon für "The Dark Knight Rises" und "Interstellar" zusammenarbeitete, spielt Odysseus' Gattin Penelope. Pattinson mimt Antinoos, einen ihrer Freier. Im Trailer ist Robert Pattinson relativ häufig zu sehen, er scheint also den Hauptschurken des Films zu geben.

Erst während der laufenden Dreharbeiten stieß Charlize Theron (50) zum Ensemble. Zunächst war nicht ganz klar, welche Rolle sie spielt. In manchen Quellen wird sie als Darstellerin der Circe geführt, in anderen als die der Calypso. Doch spätestens als Christopher Nolan bei der CinemaCon im April 2026 dem Fachpublikum Material vorstellte, war klar, dass Theron die Nymphe Calypso verkörpert. Ob die berühmte Hexe Circe überhaupt im Film auftaucht, ist bisher nicht bekannt.

Weitere Stars in Nolans "Odyssee" sind Zendaya (29) als Göttin Athene, John Leguizamo (65) als Diener Eumaeus und Jon Bernthal (49) als Menelaos, der König von Sparta.

Christopher Nolans teuerster Film

Mit einem geschätzten Budget von 250 Millionen Dollar ist "Die Odyssee" der bisher teuerste Film von Christopher Nolan. Zum ersten Mal in seiner Karriere drehte der Brite ein Werk, in dem Fantasy-Elemente vorkommen. So ist im langen Trailer der Zyklop Polyphem zu sehen, der mit Computereffekten erstellt wurde, die Nolan normalerweise umgeht.

Dafür wurde nicht im Studio gedreht, sondern zu Zwecken der Authentizität an mutmaßlichen Schauplätzen von Homers "Odyssee", in Griechenland und auf Sizilien. Aber auch in der Sahara und in Schottland wurde gefilmt. Die Aufnahmen wurden mit 70-mm-IMAX-Filmkameras gemacht. Zum ersten Mal wurde ein großer Film komplett in diesem Format gedreht. Tickets für Vorführungen im 70-mm-IMAX-Format konnten bereits im Juli 2025 ein Jahr vor Kinostart vorbestellt werden. Sie waren schnell ausverkauft.