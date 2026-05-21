Epidemie in Afrika: Wie fern ist ein Impfstoff gegen den aktuellen Ebola-Typ?

Der Ebola-Ausbruch in Afrika hat die Weltgemeinschaft kalt erwischt. Nach der großen Epidemie 2014/15 in Westafrika wurden die guten Vorsätze nicht umgesetzt. Das droht sich nun zu rächen.
Berlin/Hamburg - Der aktuelle Ebola-Ausbruch in Zentralafrika versetzt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in größte Sorge. Beunruhigend ist vor allem, dass es gegen den zirkulierenden Bundibugyo-Erreger weder einen zugelassenen Impfstoff noch spezielle Medikamente gibt. Die Misere geht auf frühere Versäumnisse zurück. Ein Überblick.