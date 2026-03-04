Trotz rotem Signal und einer gesperrten Einfahrt sind wohl immer wieder Autos in den gesperrten Lärmschutztunnel auf der A 8 bei Pforzheim gefahren. Jetzt gelten strengere Regeln.
Der Appell ist eindeutig: „Rot heißt Stopp“, schreiben die Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH und das Polizeipräsidium Pforzheim am Mittwochnachmittag in einer Mitteilung. Den Verfassern geht es um den neuen Lärmschutztunnel auf der A 8 bei Pforzheim, der im Zuge der dortigen Großbaustelle, Enztalquerung genannt, erst zum Jahresanfang für den Verkehr freigegeben wurde.