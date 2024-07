Enztalbad in Vaihingen an der Enz: Besuchereinbruch im Freibad wegen Kälte und Regen

Die Zwischenbilanz im Enztalbad in Vaihingen an der Enz ist niederschmetternd. Das schlechte Wetter sorgt dafür, dass im Vergleich zum Vorjahr bislang rund 50 Prozent weniger Gäste kamen.

Der Sommer zeigt sich in diesem Jahr wahrlich nicht von seiner besten Seite. Unangenehme Schwüle samt Unwettern auf der einen und Temperaturen von unter 20 Grad und Dauerregen auf der anderen Seite prägten die vergangenen Wochen. Freibadwetter sieht wahrlich anders aus. Das hat auch das Enztalbad in Vaihingen zu spüren bekommen. Die Besucherzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr dramatisch eingebrochen.

Hatten vom 10. Mai 2023 bis zum 2. Juli 2023 noch 21 334 Wasserratten die Eingangstore passiert, waren es in dieser Saison in einem fast identischen Zeitraum nur 10 095 Gäste, berichtet Benjamin Bräutigam von Bäderlife, das die Freizeitanlage im Auftrag der Stadt führt. Ähnlich sei die Situation im Naturfreibad in Eberdingen, wo der Dienstleister ebenfalls tätig ist. „Das durchwachsene Wetter hat sich deutlich auf die Besucherzahlen in allen Bädern ausgewirkt. Dies ist besonders schmerzhaft, da die Bäder dringend die Einnahmen benötigen“, resümiert Bräutigam.

Lesen Sie auch

„Es ist schmerzhaft, dass es nicht wirklich Sommer werden will, und die Besucher bei kühlem Regenwetter ausbleiben“, ergänzt Astrid Kniep, Pressesprecherin der Stadt Vaihingen. Sie appelliert an die Bürger, trotz der derzeit widrigen äußeren Umstände Bahnen zu schwimmen. Das sei aus sportlichen und gesundheitlichen Aspekten lohnenswert – auch bei unter 20 Grad. „Besonders Rückenschwimmen ist der perfekte Ausgleich“, erklärt Kniep. Zugleich hoffe man „natürlich in den kommenden Wochen auf richtig gutes Freibadwetter“.