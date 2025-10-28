Enzo Millot trägt Brustring für immer am Herzen - VfB-Spiele per Handy

Bei Al-Ahli wirbelt Enzo Millot inzwischen in Saudi-Arabien. Wie sich sein Ex-Club VfB Stuttgart schlägt, verfolgt der 23-Jährige offenbar ganz genau.
Die Entscheidung von Enzo Millot in diesem Sommer in die Wüste nach Saudi-Arabien zu wechseln, hat bei vielen für Kopfschütteln gesorgt. Dass der Franzose nach vier Spielzeiten im Schwabenland anderswo sein Glück suchte, wurde ihm dabei nicht einmal übelgenommen. Seinen Wechselwunsch hatte er lange hinterlegt – allerdings hätte es aus fußballerischer Sicht sicherlich attraktivere Ziele gegeben.