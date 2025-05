1 Unbekannte haben in Knittlingen einen Geldautomaten gesprengt (Symbolbild). Foto: /dpa-Zentralbild

In der Nacht sprengen unbekannte Täter im Enzkreis einen Geldautomaten. Sie entkommen mit Beute - und hinterlassen einen hohen Schaden.











Unbekannte Täter haben in Knittlingen (Enzkreis) einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei ein Schaden von rund 700.000 Euro. Der Automat befand sich den Angaben nach in einem Wohnhaus mit integriertem Bankgebäude, das bei der Sprengung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigt wurde.