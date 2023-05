1 Ein Fußballjungendtrainer steht im Verdacht, sich in 82 Fällen missbräuchlich an Kindern vergangen zu haben (Symbolbild). Foto: IMAGO/AFLO/Naoki Morita

Weil er sich an Kindern vergangen haben soll, ist ein Fußballjugendtrainer aus dem Enzkreis angeklagt worden. Welche Taten werden dem 21-Jährigen zur Last gelegt?









Ein Fußballjugendtrainer aus dem Enzkreis, der im Januar festgenommen wurde, ist wegen hunderter Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern angeklagt worden. Konkret stehe er im Verdacht, sich in 82 Fällen missbräuchlich an Kindern vergangen zu haben. In 44 Fällen soll es zu schwerem sexuellen Missbrauch an Kindern gekommen sein, heißt es in gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Polizei Pforzheim.